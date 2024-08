Quarteto é preso por roubo a residência no bairro Parque 10, em Manaus

Alexandre dos Santos Batista, de 19 anos, Cauan Junio de Oliveira Maia, de 18, Matheus da Silva e Silva, de 29, e Samuel Castro Fernandes, também de 19 anos, foram presos, na última sexta-feira (9), por envolvimento em um roubo a uma casa localizada no conjunto Vila do Rei, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o delegado Wenceslan de Queiroz, titular do 12° DIP, o crime ocorreu no dia 6 de agosto deste ano, ocasião em que os quatro homens invadiram a residência e fizeram a família de refém, sob ameaça de fogo e facas. Eles roubaram diversos bens de alto valor, incluindo jóias avaliadas em R$ 150 mil, aparelhos celulares, notebooks e outros itens pessoais.

“As investigações iniciaram e foi possível identificar os suspeitos Alexandre, Cauan, Matheus e Samuel como os principais autores do crime”, explicou o delegado. Outro suspeito de envolvimento no crime, Almerindo Figueira da Mota Jr, está sendo procurado.

Segundo a autoridade policial, com base nisso, foi representada à Justiça pelos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão domiciliar contra os envolvidos.

Durante a operação, foram realizadas diligências em diferentes endereços, onde a Polícia Civil apreendeu dois veículos utilizados na prática do crime, além de recuperar um aparelho de telefonia celular e um relógio que haviam sido roubados. Os infratores foram presos nos bairros São José Operário e Jorge Teixeira, ambos na zona leste da cidade.

“A Polícia Civil segue comprometida com a justiça e segurança da comunidade. Continuaremos trabalhando com rigor para assegurar que todos os envolvidos respondam por suas ações conforme a lei”, afirmou o titular do 12° DIP.

Os quatro autores responderão por roubo majorado e ficarão à disposição da Justiça.

Procurado

Foto: Divulgação

A Polícia Civil divulga a imagem de Almerindo Figueira da Mota Júnior por envolvimento na ação criminosa. As denúncias podem ser feitas pelos números (92) 98513-3618, disque-denúncia do 12° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade da pessoa será mantida sob sigilo”, garantiu o delegado.

*Com informações da assessoria