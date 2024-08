Inscrições abertas para concurso de fotografia indígena no Amazonas

Concurso busca valorizar e preservar a rica cultura e as tradições das comunidades indígenas através da fotografia

A Fundação Estadual dos Povos Indígenas do Amazonas (Fepiam) promove o Concurso de Fotografia Indígena “Lentes da Tradição”. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 30 de agosto.

A ação tem como intuito valorizar e destacar as imagens feitas por indígenas que capturam a rica cultura e o cotidiano das comunidades indígenas da região.

O concurso reconhece e premia fotografias feitas por indígenas, que retratem aspectos essenciais da vida indígena, como paisagens, comunidades, grafismos corporais e objetos tradicionais.

O resultado do concurso deve ser divulgado no dia 6 de setembro.

Para inscrever suas fotografias, os participantes devem seguir alguns passos simples: primeiramente, é necessário ler e compreender os termos e condições estabelecidos pela Fepiam.

O edital do concurso se encontra na aba “Acesso à Informação” no site fepiam.am.gov.br. Em seguida, encaminhar suas imagens para o e-mail [email protected].

Além de suas informações como nome completo, idade, povo indígena que pertence (etnia), data e lugar que a foto foi tirada, e anexar uma cópia do documento de identidade e CPF.

Os vencedores serão premiados com valores monetários, oferecendo reconhecimento adicional ao talento fotográfico.

O primeiro lugar receberá R$ 500, o segundo lugar será premiado com R$ 300, e o terceiro lugar ganhará R$ 200.

Além dos prêmios em dinheiro, as fotografias selecionadas também terão a oportunidade de ganhar destaque e serem exibidas nas redes sociais da Fepiam.

“Esse concurso é um projeto essencial para promover a compreensão e o respeito pela diversidade cultural. Através das lentes dos fotógrafos, temos a oportunidade de ver e apreciar o valor da história dos nossos parentes, ajudando a preservar e celebrar essas comunidades indígenas”, destaca o diretor-técnico, Joabe Leonam.

Lentes da Tradição

O Concurso “Lentes da Tradição” busca não apenas celebrar a beleza e a diversidade das culturas indígenas do Amazonas, mas também criar uma plataforma para que as experiências e tradições dessas comunidades sejam preservadas e compartilhadas com o mundo.

O evento representa uma oportunidade única para fotógrafos e amantes da cultura indígena de contribuir para a valorização e reconhecimento das tradições locais.

*Com informações da assessoria