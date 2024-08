VÍDEO: fábrica é atingida por incêndio na Zona Norte de Manaus

Uma Fábrica de salgadinhos, localizada na rua Santa Catarina, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus, foi atingida por um incêndio de grandes proporções na manhã desta quarta-feira (14). Não há informações sobre vítimas.

Leia também: Amazonas registra quase 800 focos de incêndio em um dia

De acordo com informações de testemunhas, o fogo se alastrou rapidamente pelo local atingindo toda a fábrica. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para atender a ocorrência.