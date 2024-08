Serasa: 33% dos brasileiros afirmam que renda não deve ser suficiente para despesas de agosto

Sem feriados nacionais e sob a pressão das contas acumuladas ao longo do ano, 33% dos brasileiros afirmam que sua renda não é suficiente para pagar todas as despesas do mês de agosto.

A pesquisa da Serasa mostra que somente 35% dos entrevistados confiam que conseguirão chegar ao final do mês com “alguma reserva de dinheiro”.

Desses, 36% têm certeza de que o dia 31 de agosto os encontrará vulneráveis financeiramente.

Entre os consumidores ouvidos, 22% consideram agosto o mês mais difícil sob o ponto de vista de finanças.

O levantamento da Serasa, produzido em parceria com o Instituto Opinion Box, ouviu 2.446 pessoas e reforça a necessidade de cautela no orçamento para fazer o salário render até o dia 31.

Despesas acumuladas

A gerente da plataforma Limpa Nome da Serasa, Aline Maciel, explica que diversas famílias brasileiras começaram a sentir o peso das dívidas acumuladas.

“Com a chegada do segundo semestre, muitas famílias começam a sentir o peso das despesas acumuladas, como parcelas de compras feitas no início do ano, rematrículas escolares e preparação para as despesas de fim de ano”, explica Aline Maciel.

“Além disso, a ausência de feriados pode contribuir para o sentimento de ‘eternidade’ do mês, aumentando a percepção de que o salário não é suficiente para cobrir todos os custos e demonstrando a necessidade de redobrar a cautela com a organização das finanças”, complete.

*Com informações da assessoria