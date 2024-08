Médica é presa após se esconder em armário para tentar matar ex-marido a tiros

Uma médica foi presa após tentar matar o ex-companheiro a tiros, em Jaraguá do Sul, cidade no norte de Santa Catarina. O crime foi registrado no domingo (11), data que foi celebrado o Dia dos Pais. Segundo o depoimento da vítima, a mulher se escondeu dentro de um armário antes de atirar.

Ainda de acordo com informações da vítima, a mulher teria invadido o apartamento do homem, e se escondeu dentro do armário, em seguida efetuou três disparos. Após a prisão, a mulher alegou legítima defesa, mas a polícia desconfia que o crime foi planejado.

O filho do casal, um menino de oito anos, estava no imóvel – alugado para passar o Dia dos Pais – e presenciou a tentativa de homicídio. O homem baleado com três disparos foi levado a uma unidade hospitalar, sem risco de morte.

Câmeras flagraram a mulher no corredor do edifício, com ferramentas na fechadura, na tentativa de entrar na residência antes do ex. A arma usada, segundo a polícia, era legal e tinha registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC).

A médica não teve o nome divulgado e foi presa em flagrante, tendo a prisão tornada preventiva. A arma usada no crime foi apreendida e a polícia segue investigando o caso.

*Com informações SBT News