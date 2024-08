Homem é preso por perseguir e invadir casa da ex-mulher no AM

Segundo a polícia, o homem não aceitava o término do relacionamento e frequentemente perseguia a vítima

Um homem de 38 anos foi preso nesta quinta-feira (15) por descumprimento de medida protetiva de urgência contra a ex-companheira, de 28 anos. A prisão ocorreu no município de Parintins, interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Marna de Miranda, em depoimento, a vítima contou que está separada do homem há oito meses e ele não aceita a separação e fica a perseguindo.

“No dia do crime, 26 de junho deste ano, o infrator estava visivelmente alterado, sob efeito de bebida alcoólica, e arrombou a porta da casa da mulher. Ela conseguiu sair da residência por outra porta e ficou escondida, assistindo o autor proferir diversas ofensas contra ela”, disse a delegada.

Segundo a delegada, o homem ficou por cerca de 2 horas, arrastando os móveis da casa e injuriando a vítima em voz alta. Depois que ele saiu, a mulher foi à delegacia para denunciá-lo.

“Decidimos representar pela prisão preventiva deste suspeito uma vez que a vítima contou que teme pela sua vida e, também, por ele frequentemente tirar o sossego dela, com as perseguições e as ofensas”, disse a delegada.

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva de urgência e ficará à disposição da Justiça.