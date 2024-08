Manaus conta com chuvas isoladas para dissipar fumaça no AM, diz meteorologista

Após cinco dias consecutivos de fumaça, Manaus amanheceu com qualidade do ar considerada boa nesta quinta (15)

A forte chuva que caiu em Manaus, durante a tarde de quarta-feira (14), ajudou a dissipar a densa fumaça proveniente das queimadas que encobria a capital amazonense há cinco dias, revelou o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

No entanto, para os próximos dias, os manauaras terão que torcer para que as chuvas isoladas continuem limpando o ar, já que nesta época do ano, as chuvas se tornam cada vez mais repentinas, devido à influência do fenômeno El Niño.

“Choveu 1,5 milímetros. A nossa leitura, o acumulado diário, obedece as regras da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que equivale das 9h do dia anterior até as 9h da manhã seguinte. Soma-se e obtém o valor diário”, explicou a meteorologista do Inmet, Andrea Ramos.

Diferente da situação que vinha se repetindo nos dias anteriores, Manaus amanheceu, nesta quinta-feira (15), com a qualidade do ar considerada boa, segundo o Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental.

“De modo geral, as temperaturas estão em elevação. Hoje (quinta-feira) vai fazer uns 32/33ºC, e no final de semana, segue até uns 35ºC. Está dando aqui uma possibilidade de chuva, mas assim, se for, vai ser bem isolada”, explicou Ramos.

‘Ameniza, mas não resolve’

De certa forma, a chuva melhora a qualidade do ar em Manaus, mas ela não resolve totalmente o problema das queimadas que assolam os municípios do interior do Amazonas.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), de ontem para hoje foram registrados 580 focos de incêndio no Amazonas, onde as três primeiras posições são ocupadas por municípios localizados no sul do estado: Lábrea (149 focos), Humaitá (70 focos) e Apuí (63 focos).

Os números preocupam, já que, dependendo da direção dos ventos, essa fumaça que prejudica a saúde do ser humano pode voltar a encobrir Manaus nos próximos dias.

“Essa questão de queimadas é comum, principalmente nessa época, mais seca, mais quente, e que sempre vai estar associado com a questão do ponto onde está queimando e da direção do vento. É claro que a chuva ameniza sim, melhora a qualidade do ar, mas de qualquer forma, o que predomina mais é o quente, relativamente seco no sul do Amazonas e, com isso, do vento também. Dependendo da direção, ele chega a manter essa condição de mau tempo Manaus”, afirmou Andrea Ramos.

Medidas

Para conter o avanço das queimadas, o Governador Wilson Lima anunciou, na quarta-feira (14), algumas medidas que serão tomadas para enfrentar o problema.

De acordo com Wilson, haverá um reajuste de 55% na diária dos profissionais que estão combatendo as queimadas, equivalente entre R$ 120 e R$ 282, dependendo da função que esse servidor desempenha. A medida é válida para profissionais da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Ipaam (Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas), Polícia Militar e Secretaria de Meio Ambiente.

Já no âmbito da convocação, serão chamados 200 bombeiros que estão em treinamento, e a expectativa é enviá-los em até 15 dias para reforçar equipes de brigadistas em áreas de queimadas.

Ainda para aumentar o efetivo, serão contratados 153 agentes que atuarão no sul do Amazonas, onde 85 serão contratados para atuar já na próxima semana.

Também está nos planos do governo implantar brigadas de incêndios em 21 municípios que representam 95% das queimadas no Estado. Para custear essa ação, o Ministério da Justiça liberou R$ 21 milhões. Parte dessa quantia será destinada a instalação de caminhões adaptados com tanque de água. Esses veículos deverão ficar prontos em novembro.