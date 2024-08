Homem desvia caminho e estupra a própria irmã no AM

Um homem de 34 anos foi preso na quarta-feira (14), por estupro da própria irmã. A vítima tinha 16 anos quando o crime ocorreu, no dia 24 de agosto de 2020, na zona rural de Tefé, interior do Amazonas.

Conforme a delegada Nathalia Oliveira, da DEP de Tefé, na ocasião do delito, o autor e a vítima estavam em uma canoa, quando suspeito desviou o caminho e parou na margem do rio. Ele ameaçou a sua irmã com uma faca, mandou que ela sair da embarcação e consumou o abuso sexual.

“O delito foi denunciado pela irmã da vítima, na época. Ela também relatou que suas outras irmãs foram importunadas sexualmente por ele. Após a denúncia, a família da vítima voltou contra ela, inclusive, fazendo ameaças”, disse a delegada.

Segundo a delegada, o homem estava foragido desde de 2020 e foi preso na estrada da comunidade Agrovila, na zona rural de Tefé. Em consulta ao sistema, foi verificado a existência de um processo investigatório por homicídio qualificado, em nome dele, cometido em julho de 2013.

“Também há a suspeita de que ele tenha cometido possíveis abusos sexuais contra os próprios filhos. Iremos prosseguir com as investigações para verificar essa situação”, informou a delegada.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria