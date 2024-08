Office boy aproveitava descuido para estuprar criança dentro de escritório em Manaus

Um idoso de 63 anos condenado a 9 anos de prisão por estupro de uma criança foi preso nesta quinta-feira (15), em Manaus. Os crimes ocorreram quando a vítima tinha de 7 a 10 anos, entre 2016 e 2019.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular do 11º DIP, os abusos ocorriam no escritório de contabilidade onde o homem trabalhava como office boy. Ele aproveitava a ocasião para cometer os crimes contra a vítima, que era filha de uma funcionária do local.

“Em depoimento, a mãe informou que, por não ter com quem deixar a criança em casa, costumava levá-la para o escritório onde trabalhava. Geralmente, a menina ficava sozinha na sala assistindo televisão, momento em que o infrator aproveitava para cometer os abusos”, relatou Arruda.

Ainda segundo a autoridade policial, em 2019, ao voltar da escola, a vítima começou a chorar e decidiu relatar os abusos à mãe, que procurou a delegacia para denunciar o homem. Os procedimentos foram realizados e resultaram na decretação da condenação dele.

Com a ordem judicial expedida, os policiais realizaram diligências e efetuaram a prisão no bairro Coroado, zona leste.

O homem será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

