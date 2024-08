Amazonenses sonham com medalha nas Paralimpíadas de Paris 2024

Após Pedro Nunes nas Olimpíadas, agora é a vez de Maria de Fátima do halterofilismo e Elielton Lira do judô representarem a bandeira do Amazonas nas Paralimpíadas. Para alcançarem a tão sonhada vaga paralímpica, os paratletas receberam apoio do Governo do Amazonas por meio do Bolsa Esporte Estadual e do projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024.

Natural do município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), Maria de Fátima, de 30 anos, conheceu o esporte em 2017, e dois anos depois, encontrou o halterofilismo e decidiu dedicar-se a ele. Em seu currículo, ela traz conquistas como: o bronze no Parapan-Americano de Santiago 2023; a prata no 13th Fazza Dubai Parapowerlifting World Cup; além de terminar o ano de 2023 no topo do ranking nacional. Atualmente, é a quarta melhor do mundo. Nas Paralimpíadas, ela competirá na categoria até 67kg feminina.

“Peguei vários não, várias portas batidas na cara, mas mesmo pegando não, eu continuei, eu permaneci. E agora sim, agora com o Governo eu consegui. Treinar para as Paralimpíadas exige muito esforço e determinação. Um atleta gasta com transporte, com alimentação, com nutricionista, com suplemento. O apoio do governo foi fundamental para chegar até aqui”, completa Maria.

O outro amazonense representante do estado em Paris, é Elielton Lira, de 28 anos, que leva o nome do Amazonas ao topo esportivo mundial, pois ele é atualmente o segundo no ranking internacional da modalidade paralímpica, e encontrou no judô uma maneira de recomeçar. Aos 12 anos de idade, perdeu a visão após um acidente com arma de fogo, e em 2014 encontrou o esporte a qual se dedica até hoje, onde carrega uma prata na categoria até 60kg nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023 e uma prata no Pan-Americano do Canadá 2022.

“Primeiramente, me foi oferecido a estrutura que tem na Vila Olímpica, onde eu morei por seis anos. Então, o Governo do Amazonas me ajudou bastante na oferta da estrutura e nas questões das passagens, pois sem elas não tinha como a gente participar das competições principais no judô”, afirma ele.

Calendário

Os jogos Paralímpicos de Paris 2024 ocorrem entre os dias 28 de agosto, quando acontecerá a abertura oficial, e 08 de setembro. Elielton Lira inicia sua busca pelo pódio no dia 5 de setembro, quando disputará na categoria J1 até 60kg. Já Maria de Fátima, competirá no dia 6 de setembro, na categoria feminina até 67kg.