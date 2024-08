Instituto 3B x Tarumã: FAF divulga datas, horários e locais das finais do Barezão Delas 2024

A Federação Amazonense de Futebol (FAF) anunciou, na tarde desta quinta-feira (15), a tabela detalhada da final do Campeonato Amazonense Feminino 2024, o Barezão Delas. Instituto 3B e EC Tarumã se enfrentarão em dois jogos de ida e volta para decidir quem levará o Troféu Muiraquitã.

As Feras vão brigar pelo tetracampeonato e para manter o troféu em casa. O Tarumã está em busca do seu primeiro título estadual.

O primeiro duelo está marcado para o próximo domingo (18), às 16h, na Arena da Amazônia, com o EC Tarumã jogando em casa. A segunda partida será realizada no domingo seguinte (25), também às 16h, na Arena da Amazônia, desta vez, com o mando do Instituto 3B.

Rumo à final

O EC Tarumã chegou à final, após eliminar o JC Futebol Clube, que estreou na semifinal. Em jogo único, as Lobas do Norte dominaram a partida. Martinha abriu o placar, Kelma marcou três vezes, garantindo um hat-trick, uma vitória de 4 a 1 e a vaga para o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A3.

O Instituto 3B, por sua vez, assim como o JC, estreou na competição somente na semifinal e carimbou a vaga para brigar pelo título, num jogo impressionante ao aplicar uma goleada de 13 a 1, no Manaus FC, time que possuía a melhor campanha da temporada. As Feras demonstraram sua força e se preparam para a final com uma performance dominante.