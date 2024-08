Ambev abre programa de estágio e trainee com salário de até R$ 8,5 mil

Com vagas de estágio em Manaus (AM), inscrições ficam abertas até 03 de setembro; candidatos ao trainee podem optar por Business ou Supply Chain

Quer trabalhar com marcas inspiradoras? Está aberta mais uma temporada de inscrições para o tão aguardado Programa de Trainee e Estágio 2025 da Ambev, que é dona de marcas como Corona, Spaten e Guaraná.

A companhia busca talentos que tenham sede de crescer, de liderar grandes projetos ou equipes e que se identifiquem com a sua cultura. As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de setembro pelo site da Ambev.

A Ambev, conhecida por ser uma empresa brasileira e responsável por marcas como Brahma e Guaraná, também passou por uma transformação no seu negócio e, hoje é mais do que uma empresa de bebidas e vem criando cada vez mais soluções digitais e inovadoras como o BEES, voltado aos parceiros varejistas, e o Zé Delivery, o aplicativo presente em mais de 700 cidades e com mais de 5 milhões de usuários ativos mensais.

Para o programa de Trainee, o candidato pode escolher a área de maior interesse: Business ou Supply Chain. O processo está aberto para candidatos de todos os cursos, com o pré-requisito de conclusão da graduação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024, e disponibilidade para morar em outros estados. Já para o Programa de Estágio, o candidato deve ter previsão de conclusão da graduação entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026, e disponibilidade para trabalhar presencialmente, podendo escolher entre Business ou Supply.

“Os Programas de Trainee e Estágio são fundamentais para o nosso negócio, sendo responsáveis pela atração de uma parte relevante da nossa futura liderança. Estamos em busca de pessoas excelentes que sonhem grande e façam acontecer. Pessoas que tenham sede de crescer, queiram se desenvolver e entreguem resultados com foco na estratégia da Ambev.”, afirma João Vitor Marinho, Diretor de Gente e Desenvolvimento da Ambev.

Para realizar a inscrição ou obter mais informações sobre os programas, acesse o site da Ambev.

https://www.ambev.com.br/trainee-ambev

https://www.ambev.com.br/programa-de-estagio