Amazonas FC volta à Arena da Amazônia para enfrentar o CRB-AL pelo Campeonato Brasileiro

O Amazonas FC volta a campo neste sábado (17), às 17h (horário de Manaus), para enfrentar o CRB-AL em jogo válido pela 21° rodada da Série B do Brasileirão. O duelo marca o retorno da Onça à Arena. Seu último jogo no estádio foi pela 7° rodada. Na ocasião, o Aurinegro bateu o Mirassol-SP por 1 a 0 na estreia do técnico Rafael Lacerda.

A partida é a primeira de uma sequência de dois jogos em casa que a Onça-pintada fará na capital amazonense pela competição. Em relação ao duelo, este será o segundo confronto na história entre as duas equipes. No primeiro turno, na capital alagoana, empate sem gols.

Artilheiro da equipe na Segundona com três gols em três jogos disputados, o atacante Luan Silva – que retornou ao clube após meia temporada na Macedônia do Norte – comentou sobre o próximo jogo e o que fazer para superar o adversário, que está em 12º lugar na tabela de classificação, com os mesmos 24 pontos do Amazonas.

Luan é artilheiro do Amazonas na Série B. Foto: João Normando/AMFC

“Vai ser um jogo difícil, mas contamos com o apoio da torcida atuando na nossa casa. Temos que pressionar o adversário o tempo todo para conseguirmos um bom resultado. Acredito que tenha evoluído com a experiência fora do país, pude aprimorar minhas qualidades físicas e psicológicas, o que tem me ajudado bastante dentro de campo”, disse o atacante.

O elenco aurinegro finalizou sua preparação para a partida na manhã desta sexta-feira (16), no estádio Carlos Zamith. Para este jogo, a Onça conta com o retorno do zagueiro Iván Alvariño, que volta a ficar à disposição do técnico Rafael Lacerda após cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos na última rodada.

Ingressos

Os ingressos da partida podem ser adquiridos de maneira presencial na loja da Onça, localizada no piso L2 do Amazonas Shopping, e no site achetickets.com.br, a partir de R$ 30.

No dia da partida, as entradas também serão comercializadas nas bilheterias D (Amazonas) e B (visitante) da Arena da Amazônia, assim como a retirada de gratuidades, que poderá ser realizada com a apresentação de documentação que comprove o direito ao benefício. Segue proibido a entrada de crianças até 5 anos no evento, conforme a portaria conjunta nº 001/2024-GS/SSP.