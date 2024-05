Jiménez faz golaço e Amazonas FC vence o Mirassol-SP na Arena da Amazônia

O Amazonas FC venceu o Mirassol-SP por 1 a 0 em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2024, na noite desta terça-feira (28), na Arena da Amazônia. A vitória alçou a Onça-pintada da Zona Leste para a 14ª colocação, com oito pontos e a três da zona de rebaixamento. O autor do gol(aço) da partida foi o paraguaio Jorge Jiménez, na segunda etapa da partida.

“Grato a Deus pela oportunidade de poder fazer um golaço. Faz tempo que eu estou procurando o gol com essa camisa, que valorizo. No dia a dia, estou trabalhando para isso. Feliz por ajudar meus companheiros. Quero dedicar esse gol para minha esposa e meu filho, que estão sempre comigo”, afirmou o paraguaio Jorge Jiménez, autor do gol da vitória.

Na próxima rodada, o tima amazonense visita o Operário-PR, na segunda-feira (3), no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Já o Mirassol-SP, que está próximo aos quatro primeiros colocados, enfrenta o Guarani-SP, na próxima terça-feira (4).

Retorno de Rafael Lacerda

A Onça veio para o duelo com Rafael Lacerda reestreando como treinador da equipe. O técnico é um velho conhecido dos torcedores aurinegros e conquistou o acesso para a Série C em 2022, além do título do Amazonense do mesmo ano.

A partida começou com um ritmo mais lento, com as duas equipes se estudando bastante, mas o Mirassol-SP foi quem chegou primeiro e com mais perigo. Delatorre acertou a trave aos 17 minutos. Na segunda etapa brilhou a estrela de Rafael Lacerda. O treinador fez algumas mexidas no time e Jorge Jiménez, um dos que entraram, acertou um lindo chute para decretar a vitória do Amazonas por 1 a 0.

“Tenho uma sensação de felicidade por um time do meu estado estar competindo na Série B. É uma grande oportunidade assistir a esse campeonato e espero que o Amazonas possa dar espetáculo, que hoje possa ser um divisor de águas para subirmos na classificação”, disse o torcedor do Amazonas, Davi Sampaio.

