VÍDEO: Piloto morre em queda de avião durante show aéreo na França

Um piloto de avião morreu nesta sexta-feira enquanto fazia uma apresentação aérea parte das comemorações do 80º aniversário do desembarque das forças aliadas em Provença, sul da França, no Dia D, durante a Segunda Guerra Mundial.

Segundo a agência Reuters, a vítima pilotava um jato Fouga Magister em Lavandou, no sul do país, quando foi visto caindo no Mar Mediterrâneo.

“O corpo do piloto foi recuperado”, confirmou uma autoridade local responsável pela região de Var, no sul da França, à Reuters.

Autoridades locais iniciaram imeditamente um inquérito para investigar as causas do acidente, que ocorreu apenas dois dias depois de uma colisão entre dois jatos franceses no leste da França. Na ocasião, dois militares morreram, mas um outro conseguiu sobreviver.

Piloto morre em queda de avião durante show aéreo na França pic.twitter.com/MNM5RmYSkQ — Portal Em Tempo (@portalemtempo) August 16, 2024

Segundo a Força Aérea Brasileira, o CM-170 foi o “primeiro avião dessa classe a ser fabricado em série no mundo”, tendo sido “escolhido pelo Ministério da Aeronáutica em 1968 para a formação de uma esquadrilha moderna de demonstração da FAB”.

“Foram assim importados 7 aviões Fouga CM-170-2 “Super Magister”, que passaram a integrar a nova Esquadrilha da Fumaça. Apesar de suas qualidades acrobáticas excelentes – eram aviões adotados pela famosa Patrouille de France –, os “Magister” tinham grande limitação de alcance devido ao consumo elevado de seus reatores, e exigiam pistas asfaltadas para operar. Assim tiveram vida efêmera no Brasil, tendo sido desativados em 1972″, diz a FAB.

*Com informações do OGlobo