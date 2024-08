Vídeo: Avião de pequeno porte cai no Rio de Janeiro

Ainda não se sabe as causas do pouso, mas a aeronave ficou destruída.

Um avião de pequeno porte caiu na tarde desta sexta-feira (16), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com testemunhas, o piloto teve ferimentos leves. Ainda não se sabe as causas do pouso, mas a aeronave ficou destruída.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram a aeronave destruída. Relatos de moradores da região afirmam que o piloto precisou fazer um pouso de emergência em uma área conhecida como Campo do 15.

VÍDEO:

Avião de pequeno porte cai em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. pic.twitter.com/HhYqnKPvOo — Portal Em Tempo (@portalemtempo) August 16, 2024

Moradores afirmam que o avião sobrevoa a região com frequência, fazendo propagandas com caixa de som. Por volta de 16h40, observaram o avião voando baixo e, poucos momentos depois, ouviram o barulho da queda.

O avião pousou em uma região conhecida como Campo do 15. Não há informações de mais feridos.