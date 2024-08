Manaus recebe exposição gratuita com equipamentos, veículos e atividades militares

Manaus recebe a “Semana do Soldado – Ação Cidadania Verde Oliva”, a partir deste sábado, dia 17 de agosto, até o dia 24 de agosto, das 10h às 20h.

Com entrada gratuita, a atividade ocorrerá no piso L2 do Shopping Manaus ViaNorte e terá exposição de equipamentos militares, como fardamentos, instrumentos de guerrilha e itens de sobrevivência na selva.

A “Semana do Soldado” é promovida pelo Exército Brasileiro (EB), em parceria com o Comando Militar da Amazônia (CMA) e a 12ª Região Militar (RM).

Além disso, a população terá acesso a vários serviços gratuitos, voltados para a saúde da mulher; vacinação de adultos, crianças e animais; atividades para idosos e Pessoas com Deficiência (PcD); elaboração de documentos; distribuição de mudas de plantas e outros.

Já na próxima sexta-feira (23), das 9h às 20h, também haverá mostra de veículos militares, incluindo viatura e embarcação tática, que ficarão expostos no estacionamento externo do centro de compras.

O evento encerra no sábado, dia 24 de agosto, com a apresentação da banda do CMA, às 9h e às 18h; das 10h às 11h e das 16h às 17h, haverá demonstração de habilidade de cães de guerra do Exército.

Pela manhã, outro destaque será a chegada de um helicóptero de manobra no estacionamento. A exposição de equipamentos e veículos militares segue até às 20h.

“É uma honra receber um evento de tanta qualidade como esse, pois reforça a importância das forças armadas para a sociedade brasileira. Convidamos a todos para prestigiarem conosco”, diz Kátia Vasconcelos, superintendente do ViaNorte.

Exposição “Velozes e Famosos”

Outro evento que ocorre, neste sábado (17) e domingo (18), é a exposição gratuita “Velozes & Famosos – Dia dos Pais”, com veículos clássicos, raros e tunados que encantam os fãs.

A mostra acontece no piso L2 e reúne vários modelos, como Volkswagen Fusca, Chevrolet Chevette, Mitsubishi e Audi.

Ao lado dos carros, há placas com QR Code para o público acessar mais informações e curiosidades. O evento encerra neste domingo (18), das 10h às 22h.

