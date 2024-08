Shopping de Manaus oferece serviços para mulheres em situação de vulnerabilidade

O Amazonas Shopping recebe a unidade móvel da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), com a oferta de serviços voltados para mulheres em situação de vulnerabilidade.

A ação ocorrerá a partir desta segunda-feira (19) até sexta-feira (23) e faz parte da campanha Agosto Lilás, que alerta a população, em especial as mulheres, a como identificar e reagir a casos de violência.

A unidade móvel ficará estacionada das 10h às 19h, na área externa do shopping, próximo ao Boteco Dedé.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que, mais uma vez, o empreendimento abre as portas para receber uma iniciativa de grande relevância para a sociedade.

“Nem sempre é fácil para as mulheres saírem de uma situação de violência e o nosso papel junto com a Sejusc é acolher essas pessoas e garantir o acesso à informação e serviços que as ajudem”, disse.