David Almeida se distancia de Amom Mandel em nova pesquisa para Prefeitura de Manaus

O prefeito David Almeida (Avante) aumentou a diferença para Amom Mandel (Cidadania) nas intenções de votos para a Prefeitura de Manaus. O atual chefe do Executivo municipal agora aparece com 32,5%, seguido pelo deputado federal com 21%. Os dados são do Instituto Pontual Pesquisas, que divulga estudo, neste sábado (17), com números também de Roberto Cidade, Alberto Neto, Marcelo Ramos, Wilker Barreto e Gilberto Vasconcelos.

No dia 2 de agosto, o estudo do Instituto Pontual Pesquisas mostrou que David e Amom estavam com 31% e 23,2%, respectivamente. A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Os demais candidatos, de modo geral, apresentaram estabilização, com exceção de Wilker Barreto e Gilberto Vasconcelos, que viram redução em suas intenções de votos.

No novo estudo, na terceira posição, o deputado estadual Roberto Cidade (UB) apresenta 15% das intenções de votos dos eleitores. Alberto Neto (PL), com 10,1%; Marcelos Ramos (PT), com 4%; Wilker Barreto (MOBILIZA), com 1,3%; e Gilberto Vasconcelos, com 0,9% das intenções de voto, aparecem na sequência.

A pesquisa ouviu 1.066 eleitores dos 63 bairros de Manaus entre os dias 12 e 15 de agosto. O estudo, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-09732/2024, é o quinto realizado pelo Instituto Pontual para a cidade de Manaus este ano.

Indecisos

A pesquisa indica que 6,8% dos eleitores não escolheram nem um candidato e votarão branco/nulo. Além disso, 8,4% dos eleitores estão indecisos, sendo assim, ainda não decidiram em qual candidato votar.

Pesquisa mostra indecisão de manauaras com candidatos. Foto: Reprodução

De acordo com a pesquisa, somente 59,9% dos eleitores estão decididos sobre o voto, enquanto 31% ainda não se decidiram e 9,1% não souberam opinar, totalizando 40,1% que ainda não decidiram o voto.

Rejeição

O estudo do Instituto Pontual Pesquisas também revelou os índices de rejeição dos candidatos à Prefeitura de Manaus. David Almeida ocupa a primeira posição, com 22% de rejeição, seguindo de Marcelo Ramos, com 20,2%. Amom, em terceiro, tem 17,4% de rejeição e Roberto Cidade apresenta números de 7,1%. Alberto Neto, com 6,2%; Gilberto Vasconcelos, com 6,1%; e Wilker Barreto, com 4,4%, aparecem na sequência.

Para fins de validação, o Instituto Pontual possui registro no CONRE 7 sob número 8260, com estatístico devidamente registrado sob número 9079.