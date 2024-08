Morre Silvio Santos, um dos maiores nomes da história da TV brasileira

Silvio Santos, dono do SBT e um dos maiores nomes da história da TV brasileira, morreu aos 93 anos, na madrugada deste sábado (17), após ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação é do site Metropoles.

O apresentador tinha voltado à unidade hospitalar no início de agosto, poucos dias depois de receber alta médica devido a um quadro de H1N1.

Silvio Santos deixa seis filhas, que vão continuar o legado do pai no comando do SBT. A emissora fez uma publicação em homenagem ao apresentador.

Trajetória

Senor Abravanel, mais conhecido pelo nome artístico de Silvio Santos, foi um apresentador de televisão e empresário brasileiro. Ativo na televisão desde 1960, expandiu seus negócios e construiu um grupo empresarial que leva seu nome. Também teve atividades na música e na política.

Nasceu no bairro da Lapa, na região central da cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil e sede do então Distrito Federal. É filho primogênito de um casal de imigrantes judeus sefarditas que veio em 1924 para o Brasil, Alberto Abravanel (1897–1976), nascido em Tessalônica, e Rebeca Caro (1907 – 1989), nascida em Esmirna.

Estreou na televisão no início da década de 1960 apresentando o Vamos Brincar de Forca, exibido pela TV Paulista, que posteriormente tornou-se o Programa Silvio Santos, agrupamento de vários programas de auditório e quadros. A atração transformou Silvio Santos em um dos grandes ícones da televisão brasileira.

É proprietário do Grupo Silvio Santos, conglomerado que inclui entre suas empresas o Sistema Brasileiro de Televisão (popularmente conhecido pela sigla SBT), uma das maiores redes de TV do país, a Liderança Capitalização (administradora do título Tele Sena), a Jequiti e a TV Alphaville. Seu patrimônio líquido foi estimado em 1,3 bilhão de dólares em 2013, sendo a única celebridade brasileira na lista de bilionários da revista Forbes. Em 2001, Silvio Santos foi homenageado pela escola de samba carioca Tradição.

*Com informações de Metropoles