Justiça condena homem que matou cachorra a marretadas após abusar sexualmente dela

Um homem identificado como Roberto Carlos de Freitas, de 57 anos, foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão, além de 11 dias de multa, por zoofilia e maus-tratos. A condenação foi publicada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) na quinta-feira (15). O caso ocorreu em março de 2023 em Marília, no interior de São Paulo.

Na decisão, o juiz Paulo Gustavo Ferrari, da 3ª Vara Criminal, converteu a pena, que seria cumprida em regime aberto, em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período da condenação. O homem pode recorrer da decisão.

Segundo apuração da TV Tem, o crime foi denunciado por uma Organização Não Governamental (ONG) de proteção animal. A organização registrou um boletim de ocorrência contra Roberto por zoofilia e por ter matado a cachorra a marretadas.

Testemunhas afirmaram à ONG que o animal sofreu sérios ferimentos durante o ato sexual e, um dia depois, foi morto com golpes de marreta.

A cachorra chegou a ser enterrada no quintal do imóvel, mas um representante da ONG afirmou à apuração da TV Tem que os restos mortais do animal foram removidos posteriormente.

Confissão

O suspeito chegou a confessar que matou a cachorra com uma marretada em um vídeo gravado pela própria ONG. No vídeo, o homem diz em um primeiro momento que “ela [cachorra] já estava morta”.

Depois ele disse que matou o animal para alivar o sofrimento dela:

“Ela estava sofrendo. Foi com uma marretinha para não ter sofrimento. Ela estava sofrendo, né, coitadinha”, afirmou o condenado.

O ONG soube do caso pela companheira do condenado. A mulher era tutora da cachorra e disse, na época, que o marido tinha vídeos de zoofilia e que ela já havia o flagrado abusando sexualmente do animal diversas vezes.

*Com informações de Metropoles