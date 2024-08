Manauara e Manaus decidem vagas para as quartas de final da Série D

Manauara e Manaus, os dois clubes que representam o estado do Amazonas no Campeonato Brasileiro Série D, têm desafios importantes nas oitavas de finais, neste sábado (17). Às 15h, no Estádio Ismael Benigno, a Colina, o Robô busca reverter desvantagem de 2 a 0 contra o Retrô-PE para avançar. Já o Gavião Real, fora de casa, enfrenta o Iguatu-CE, às 17h (horário de Manaus), após empate em 2 a 2 na Arena da Amazônia.

No primeiro confronto, o Manauara não conseguiu segurar o time pernambucano e agora precisa de uma vitória por três gols de diferença para garantir a vaga nas quartas de final, de forma direta. A equipe amazonense conta com o apoio da torcida na Colina para reverter a situação e seguir sonhando com o acesso à Série C.

Manauara conta com fator casa para avançar. Foto: Divulgação/FAF

Os ingressos para a partida decisiva poderão ser adquiridos por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). As entradas estarão disponíveis somente no dia da partida, na bilheteria do estádio da Colina, a partir das 13h30. Os torcedores que estiverem vestidos com a camisa do Manauara podem entrar gratuitamente.

O Manaus, por sua vez, vai a campo no Estádio Morenão, em Iguatu (distante 304 quilômetros de Fortaleza), buscando uma vitória simples para avançar na competição. Após o empate em 2 a 2 no jogo de ida, o Gavião precisa superar o adversário cearense para continuar na disputa pelo acesso.