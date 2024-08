Nível do Rio Negro já desceu quase 2 metros em agosto; em 2023, queda foi menor no período

Níveis do rio também eram maior no ano passado

O nível do Rio Negro registrou uma queda de quase 2 metros, desde o primeiro dia de agosto até esta sexta-feira (16). O mês iniciou com o rio no nível de 25,09m e o último registro do Porto de Manaus aponta 23,28m. A diferença de 1,81m é maior do que a do mesmo período de 2023, que registrou recuo de 1,16m – os níveis do rio também eram maior no ano passado, com 26,73m no primeiro dia e 25,57 no 16º dia.

Essa diminuição significativa no nível das águas tem implicações importantes para a região e seus habitantes.

O governo do estado prevê que, em 2024, o Amazonas enfrente uma seca severa semelhante ou até mais intensa do que a vivida no ano passado. Durante a estiagem extrema do ano passado, o Rio Negro atingiu o nível mais baixo dos últimos 120 anos.

Boletim sobre estiagem

A partir desta sexta-feira (16), o Governo do Amazonas começou a divulgar boletins atualizados sobre a estiagem no estado, através do Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental.

Segundo os dados da Defesa Civil, até as 15h desta sexta-feira, 20 municípios estavam em situação de emergência, afetando 111 mil pessoas, ou cerca de 27 mil famílias. O número de pessoas e famílias afetadas pela estiagem no estado é dinâmico e baseia-se nas informações disponibilizadas pelos municípios que alimentam o S2iD – Sistema Integrado de Informações sobre Desastres da Defesa Civil.

Seca já afeta mais de 110 mil pessoas no Amazonas. Foto: Divulgação

No âmbito da assistência humanitária, 226 toneladas de alimentos foram distribuídas, correspondendo a 10.800 cestas básicas enviadas para as regiões mais afetadas. O governo também já instalou 24 purificadores de água, sendo 10 deles direcionados para a calha do Alto Solimões, além de enviar 100 caixas d’água para melhorar o acesso à água potável.

Até o momento, foram enviadas, aproximadamente, 200 toneladas de medicamentos e insumos para os municípios das calhas do Madeira, Juruá, Purus e Alto Solimões.