Rio Negro desce 45 centímetros em uma semana na capital amazonense

Manaus (AM) – Em uma semana, o nível do Rio Negro desceu 45 centímetros, segundos dados da medição do Porto de Manaus. No último dia 15, a cota do rio estava em 26,31m; nesta segunda-feira (22), o rio que banha a capital amazonense está medindo 25,86m.

O que chama a atenção no levantamento é a quantidade de centímetros que estão vazando diariamente. No início deste mês, por exemplo, a cada dia era registrado o vazamento de um centímetro. O crescimento deste número foi gradual durante julho, mas desde a última sexta-feira (19), a descida do rio vem sendo, em média, de 7 centímetros diários.

Em comparação ao ano anterior, o nível do Rio Negro está cerca de 1,43m abaixo, já que em 22 de julho de 2023, a cota do rio estava em 27,29m.

Estágio de emergência

O secretário da Defesa Civil do Amazonas, Coronel Francisco Máximo, informou, no início de julho, que o Amazonas possui 20 municípios em estágio de emergência, sendo eles localizados nas calhas do Alto Solimões, do Juruá e do Rio Purus.

De acordo com o secretário, assim que os níveis das calhas forem baixando, mais municípios serão incluídos no decreto.

“O Governo do Estado, entendendo a evolução do cenário, publicou quatro decretos: o primeiro colocando 20 municípios em situação de emergência, em função da criticidade do nível dos nossos rios. Também decretou emergência ambiental em função do número de queimadas – esse decreto abrange 22 municípios e compreendem os municípios localizados no sul do Estado e também na região metropolitana”, afirmou.

Os outros decretos são relacionados aos grupos de trabalhos que atuarão de forma integrada para prestar assistência aos municípios que serão afetados de forma direta pela estiagem.

“[O governo] também instituiu o Comitê de Enfrentamento às Emergências Climáticas e Ambientais, e também instituiu um Comitê Científico para utilizar da comunidade científica para desenvolvimento de estudos, através da pesquisa, que possam assessorar o comitê científico na melhor tomada de decisão. O Comitê de Enfrentamento da Estiagem ele é essencial nesse momento porque já estamos numa fase da resposta”, finalizou.

Leia mais

Nível do Rio Negro desce quase 60 centímetros neste mês em Manaus

VÍDEO: casal é flagrado em ‘ato quente’ dentro do Rio Negro, em Manaus

Em cinco dias, nível do Rio Negro já desceu nove centímetros em Manaus