Wilson Lima assina regularização fundiária para moradores do Residencial Petrópolis

Governador acompanhou a 11ª edição do Governo Presente, no Colégio Militar da Polícia Militar do bairro Petrópolis

O governador Wilson Lima assinou a entrega de matrícula de registro de imóvel para 192 unidades habitacionais do Residencial Petrópolis, regularizando a situação fundiária dos moradores. Ele acompanhou a 11ª edição do programa Governo Presente, no Colégio Militar da Polícia Militar – Unidade 1, bairro Petrópolis, Zona Sul da capital, neste sábado (17).

O evento tem como meta realizar, durante o sábado, 7 mil atendimentos, das 8h às 14h, por meio da prestação de serviços de 44 secretarias e órgãos do Governo do Amazonas.

“Imagina, hoje, a tranquilidade dos moradores do Residencial Petrópolis, que depois de 16 anos poderão ter os registros dos seus apartamentos e dizer o seguinte: esse apartamento é meu, ficará para o meu filho, para os meus netos; e, hoje, poder colocar a cabeça no travesseiro e descansar e dormir com tranquilidade”, afirmou o governador Wilson Lima.

A assinatura fez parte da programação de serviços do Governo Presente, que tem disponibilizado ações gratuitas como a emissão de documentos, consultas médicas, apoio ao crédito, cadastro para vagas de emprego, corte de cabelo, atividades de lazer, entre outros (confira a lista abaixo). Somando as quatro edições anteriores nas zonas Leste, Oeste e Norte, o Governo Presente realizou mais de 24 mil atendimentos.

A aposentada Francisca Salime, de 64 anos, foi uma das contempladas para receber a matrícula de registro de imóvel. Ela agradeceu o apoio dado pelo governador ao processo iniciado no conjunto habitacional, pela Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), ainda em 2023.

“Sou muito grata ao governador Wilson Lima por essa iniciativa. Eu até me emociono porque não é e não foi fácil. Foi muita luta de lá para cá, mas estou muito feliz e agradeço a todos. Agora o sentimento é de gratidão”, comemorou a aposentada.

Zona Sul

Pela primeira vez na Zona Sul, a 11ª edição é realizada no bairro Petrópolis por conta da localização estratégica e pela proximidade com bairros adjacentes como Japiim, Praça 14, São Francisco, Cachoeirinha e Raiz. A área reúne mais de 100 mil habitantes da capital.

De acordo com o governador Wilson Lima, o objetivo do programa Governo Presente é promover a cidadania e levar mais dignidade para a população, principalmente em áreas de Manaus onde existe maior carência por serviços básicos.