Oitava edição do Governo Presente realiza mais de 6 mil atendimentos no bairro Compensa

Próxima edição do Governo Presente já está agendada para sábado (27), na Escola Estadual José Bernardino Lindoso, no Novo Aleixo

A oitava edição do Programa Governo Presente, na Escola Estadual Pedro Câmara (CMPM VIII), no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, ultrapassou a meta de atendimentos. De acordo com a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), durante todo o dia foram realizados 6.378 atendimentos, entre serviços médicos e veterinários, emissão de documentos, suporte psicossocial, acesso ao crédito, além de atividades recreativas e culturais. A edição aconteceu no sábado e os dados foram divulgados neste domingo (21).

O programa é realizado pelo Governo do Amazonas, com a participação de 37 secretarias e órgãos estaduais e acontece sempre aos sábados, com o objetivo de alcançar a população de todas as áreas da cidade. A próxima edição do Governo Presente já está agendada para sábado (27), na Escola Estadual José Bernardino Lindoso, Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o secretário da UGPE, Marcellus Campêlo, o Governo Presente vem sendo um sucesso de público, superando a meta de atendimento a cada semana. Para essa edição, afirma o secretário, a meta era 5.035 atendimentos, mas foram realizados mais de 6.378.

Entre os serviços mais procurados estão os atendimentos de saúde. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) realizou aproximadamente 900 atendimentos, entre consultas com especialistas, exames e orientações de promoção à saúde. Além dos serviços de saúde, a SES-AM também levou a Ouvidoria para atender às demandas da população relacionadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), sobre consultas e exames.

A Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), órgão vinculado à SES-AM, proporcionou 567 testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C, pelo Ônibus da Prevenção, além da distribuição de preservativos.

O serviço do Castramóvel, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) foi responsável por 125 castrações solidárias de cães e gatos e 100 agendamentos.

Segurança e cidadania

Os serviços da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) também estiveram entre os mais demandados. Foram mais de mil atendimentos para emissão e agendamento da Carteira de Identidade Nacional (CIN), através do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM).

“Eu fui muito bem atendido e é muito bom trazer para a população esse novo sistema do CIN, que muitos ainda não têm. Faz com que a gente tenha interesse em atualizar os documentos”, declarou Anderson Pequeno, após a emissão da sua carteira de identificação.

A Polícia Militar promoveu a exposição de projetos sociais e apresentou unidades operacionais dos Comandos de Policiamento Metropolitano (CPM) e Especializado (CPE). A Defesa Civil atendeu 145 pessoas em seu estande, com ação educativa sobre desastres naturais e prevenção.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) fez cerca de 500 atendimentos, entre Educação Para o Trânsito, serviço da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e entrega de CNH Social, serviços de veículos, entre outros.

Cerca de 100 pessoas estiveram na sala de atendimento ao público do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) para fazer denúncias e receber orientações jurídicas.

Atendimento social

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) realizou 292 atendimentos, incluindo corte de cabelo, esmaltação e serviços de manicure e massoterapia. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SEC) promoveu o projeto “Mania de Ler”.

O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) realizou cerca de 100 atendimentos pelo Programa Crédito Solidário e a Secretaria Estadual de Assistência Social (SEAS) atendeu 163 mulheres interessadas no Crédito Rosa. O programa é voltado para mulheres empreendedoras, oferecendo financiamento para despesas operacionais essenciais à implantação, manutenção, ampliação e modernização de suas atividades produtivas.

A Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab) prestou aproximadamente 125 atendimentos, abrangendo emissão de boletos, negociação de débitos habitacionais e abertura de processos para regularização fundiária. A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECT) prestou 95 consultas de processos e cadastramentos para regularização fundiária.

Setor primário

A Secretaria de Produção Rural (Sepror) entregou 300 cestas de frutas e legumes através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), em uma iniciativa integrada ao Programa de Combate ao Desperdício e à Perda de Alimentos (Pcodepa). O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal e Sustentável Florestal do Estado do Amazonas (Idam) capacitou 20 pessoas com o curso “Hortas em pequenos Espaços”.

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) entregou três toneladas de peixe para três instituições do bairro Compensa, credenciadas no FPS, alcançando aproximadamente mil famílias.

Leia mais

Bairro Compensa recebe 8ª edição do Governo Presente com serviços de 37 órgãos estaduais

Amazonense Werton se despede do Flamengo: “Eternamente grato por tudo o que vivi”

Homem é morto a tiros enquanto pilotava moto em Manaus