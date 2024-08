Homem é preso por estuprar enteada de 11 anos no interior do AM

A prisão ocorreu no município de Pauini, interior do Amazonas

Um homem identificado como Miguel de Souza, de 29 anos, foi preso, neste sábado (17), por estuprar a a enteada de 11 anos. A criança engravidou por conta do crime sexual. Segundo a polícia, o homem abusava da vítima desde quando ela tinha 8 anos. A prisão ocorreu no município de Pauini, interior do Amazonas.

De acordo com a polícia, o homem estava foragido de Rio Branco (AC) por conta do estupro.

Os policiais civis do 63ª Distrito Integrado de Polícia (DIP) informaram que as diligências iniciaram após o recebimento de uma carta precatória da 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco. Com base nisso, os policiais identificaram que o foragido estava morando em Pauini e efetuaram a prisão dele no bairro Fortaleza.

Consta nos autos que o homem abusava da enteada desde os 8 anos de idade, sendo que a vítima, após anos de violência, engravidou aos 11 anos do infrator.

No momento da prisão, o homem tentou se passar por outra pessoa, utilizando nomes que não eram os seus. Ele passará por audiência de custódia e, posteriormente, será recambiado para o Acre.