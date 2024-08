Cerca de 2 milhões de candidatos fazem as provas do CNU neste domingo

Cerca de 2,1 milhões de pessoas fazem a prova do primeiro Concurso Público Nacional Unificado (CNU), conhecido como “Enem dos Concursos”, neste domingo (18). O CNU oferta 6.640 vagas do certame para 21 órgãos da administração pública federal e assume o posto de maior concurso público da história do Brasil.

No Amazonas, além de Manaus, o CNU acontece nos seguintes municípios: Coari, Itacoatiara, Lábrea, Manicoré, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé.

No período da manhã, os portões abriram e fecharam, respectivamente, às 6h30 e 7h30 (horário de Manaus). O início da aplicação aconteceu às 8h. A prova terá a duração de duas horas e 30 minutos e término da aplicação será às 10h30. Mas, para candidatos que necessitem de mais tempo para realização das provas e solicitaram o adicional no ato da inscrição para atendimento especial, o término da aplicação no período matutino será às 11h30.

No turno vespertino, o participante deve voltar ao local de prova. Os portões serão reabertos às 12h e fechados às 13h. As provas terão início às 13h30 e os candidatos terão três horas e 30 minutos para responder às questões do concurso, ou seja, até às 17h. E para candidatos que solicitaram tempo adicional para realização das provas, o concurso será encerrado às 18h.

Cada candidato pôde se inscrever em apenas um bloco temático e, dentro do mesmo bloco, classificou, por ordem de preferência, os cargos desejados. Os blocos de 1 a 7 exigem formação de nível superior. Já a escolaridade para o bloco 8 é nível médio ou técnico.

Próximas etapas

O cronograma completo com as próximas datas previstas para as principais etapas do concurso deve ser acessado no site do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

A previsão de divulgação dos resultados é 21 de novembro. As convocações para posse dos aprovados e para ingresso nos cursos de formação de cargos específicos estão agendadas para janeiro de 2025.