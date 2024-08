VÍDEO: motociclista fica ferido em acidente de trânsito na Ponte Rio Negro

Um motociclista, ainda não identificado, ficou ferido ao ser arremessado de sua moto após colidir com um carro, neste sábado (17), na Ponte Rio Negro.

De acordo com informações de testemunhas, o motociclista colidiu com um carro que estava parado na via prestando apoio a outro veículo em pane. Com o impacto da colisão, a vítima foi arremessada da motocicleta.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o homem caído no chão, e pessoas que passavam pelo local estavam prestando socorro a vítima.

O motociclista foi levado para uma unidade hospitalar.