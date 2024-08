Silvio Santos é sepultado em São Paulo; familiares e amigos prestam homenagem

O apresentador Silvio Santos foi sepultado, na manhã deste domingo (18), no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo. O fundador do SBT foi enterrado após uma cerimônia judaica de aproximadamente 40 minutos, que contou com a presença de familiares e alguns amigos próximos, incluindo integrantes do elenco da emissora.

A cerimônia começou por volta das 7h e foi comandada pelo rabino Samy Pinto. Em sua fala, o rabino abordou questões da tradição judaica, ressaltou a importância de se respeitar o luto e destacou a decisão de Silvio de ter um velório simples.

A cerimônia contou com a presença da esposa de Silvio Santos, Íris Abravanel, e de todas as seis filhas do empresário. Do SBT, participaram os apresentadores Celso Portiolli, César Filho e Carlos Alberto de Nóbrega, além do assistente de palco Liminha.

*Com informações de Metropoles