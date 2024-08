Manauara e Manaus se despedem da Série D do Campeonato Brasileiro

Manauara e Manaus, últimos representantes do futebol amazonense no Campeonato Brasileiro da Série D de 2024, foram eliminados nas oitavas de final e deram adeus ao sonho do acesso à Série C, neste sábado (17). Enquanto o Robô caiu nos pênaltis para o Retrô-PE, no Estádio Ismael Benigno, a Colina, o Gavião Real perdeu para o Iguatu-CE, no Estádio Morenão, fora de casa.

Com o encerramento da participação na quarta divisão nacional, agora as equipes miram a temporada de 2025. O Manauara, que teve a melhor campanha na primeira fase da Série D deste ano, disputa a competição novamente no próximo ano, além do Campeonato Amazonense. O Manaus, por sua vez, atual campeão estadual, terá calendário cheio. Além de Estadual e Série D, o Gavião disputa Copa Verde e a Copa do Brasil.

Na Colina

Diante do torcedor amazonense, o Robô até devolveu os 2 a 0 que levou no jogo de ida, com gols de Paulinho e Giovane, mas foi superado por 4 a 1 nas penalidades.

Manauara chegou a ter dois gols anulados pelo VAR. Foto: Divulgação/FAF

Em busca da remontada em casa, o Manauara entrou em campo com um time ainda mais ofensivo e foi para cima do Retrô. O Robô chegou a ter dois gols anulados pelo VAR antes de abrir o placar aos 23 minutos da segunda etapa. Pardal cobrou escanteio do lado esquerdo, Paulinho subiu mais que todo mundo e cabeceou para marcar o primeiro.

E já aos 44 minutos, o árbitro assinalou pênalti para o Robô, após toque de mão do zagueiro Dankler dentro da área. Giovane chamou a responsabilidade, bateu rasteiro no canto esquerdo de Darley, que até pulou na bola, mas não conseguiu evitar o empate no placar agregado.

Nos pênaltis, Giva, Alex Reinaldo, Alencar e Dankler converteram as quatro cobranças do Retrô-PE. Pelo lado do Manauara, Paulinho foi o único a converter – Vitinho e Pardal desperdiçaram.

Em Iguatu

Após o 2 a 2 no jogo de ida, na Arena da Amazônia, o Manaus precisava da vitória para avançar. Em casa, o Iguatu partiu para cima e abriu o placar ainda aos 13 minutos de jogo, com Otacílio Marcos. Dez minutos depois, o time cearense chegou ao segundo gol, novamente com Otacílio Marcos, mas desta vez de pênalti.

Otacílio Marcos fez os dois gols do Iguatu-CE. Foto: João Marcos/ADI

Após o intervalo, o Manaus ensaiou uma reação e diminuiu a desvantagem aos 16 minutos do segundo tempo. Vitinho aproveitou rebote dentro da área e marcou para o Gavião.

O Manaus melhorou, mas com um jogador a menos após expulsão de Jefferson, não conseguiu concretizar o ímpeto com o segundo gol.