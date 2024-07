Manauara EC, Princesa do Solimões e Manaus FC avançam ao mata-mata da Série D do Brasileiro

Um sábado (20) com grandes resultados para o futebol amazonense. Manauara EC, Princesa do Solimões e Manaus FC venceram seus jogos pela última rodada da primeira fase e garantiram o Amazonas na fase eliminatória do Campeonato Brasileiro Série D.

O Manauara EC fez a melhor campanha de toda competição nesta temporada. Com 34 pontos, o Robô da Amazônia foi o líder absoluto do grupo A1 e garantiu a vaga com antecedência. Mesmo caso do Princesa do Solimões, com 25 pontos e 3º colocado. O Manaus FC foi a última equipe amazonense a confirmar a vaga, que veio na última rodada. O Gavião do Norte se classificou em 4º e fez 24 pontos.

Os clubes amazonenses aguardam a definição do grupo A2 para conhecer seus adversários na próxima fase do Brasileirão Série D. O grupo A2 terá sua última rodada disputa neste domingo (21).

Manaus 3 x 1 Trem (AP)

Na Arena da Amazônia, o Esmeraldino precisava de um empate para assegurar a classificação para a próxima fase. Porém, o Gavião Real foi além e venceu o adversário amapaense com gols de Jefferson, Ibiapino e Adenilson. Dedé fez o de honra do Trem.

São Raimundo (RR) 1 x 2 Princesa do Solimões

Foto: Hélio Garcia/BV Esportes

Fora de casa, o Tubarão de Manacapuru buscava confirmar a terceira posição do grupo. Lucas Bueno e Lucas Góes balançaram as redes e garantiram o triunfo. Matheus Tomaz fez o gol do Mundão.

Rio Branco (AC) 1 x 2 Manauara

Foto: Jhon Lennon

De virada, o Robô da Amazônia se manteve invicto na quarta divisão nacional. Felipe Clemente puxou a responsabilidade e anotou os gols da vitória fora de casa. Marquinhos marcou para os acreanos.

