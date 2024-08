VÍDEO: barco que transportava combustíveis naufraga no Amazonas

Um barco que transportava combustíveis naufragou no Rio Purus. O incidente ocorreu entre o município de Pauini e Lábrea (distante 924 e 701 quilômetros de Manaus, respectivamente).

De acordo com informações de testemunhas, o barco bateu em um tronco de uma árvore e acabou naufragando.

Ainda segundo testemunhas, dentro da embarcação estavam o comandante e três tripulantes, que conseguiram se salvar.

A equipe do Em Tempo entrou em contato com a Marinha para mais informações sobre o acidente que ocorreu na sexta-feira (16), mas ainda não obteve retorno.

Outros casos de naufrágio

Nas últimas semanas, houve outros dois casos de embarcações naufragadas registradas no Amazonas. Em um deles, uma embarcação naufragou entre os trechos de Boca do Acre e Pauini, no dia 4 de agosto. O barco transportava mercadorias quando colidiu com um tronco e começou a afundar.

Devido ao acidente, grande parte material ficou boiando nas proximidades. Não houve registro de feridos.

Outro caso ocorreu no 1º dia de agosto. A embarcação também transportava mercadorias, no município de Aripuanã, quando o comandante notou que estava entrando água no barco. Ele se aproximou da margem de uma praia, para que os passageiros pudessem sair da embarcação.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o barco afundando e passageiros desesperados pulando do barco. Apesar do transtorno, todos conseguiram sair com vida do local.