VÍDEO: Barco afunda e produtos ficam boiando no Rio Purus

Um barco que transportava carga naufragou após bater em um tronco de madeira no Rio Purus, entre os municípios de Boca do Acre e Pauini, no Amazonas, durante o domingo (4).

De acordo com testemunhas, a embarcação estava sendo utilizada para transportar mercadorias, quando colidiu com um tronco e começou a afundar.

Devido ao acidente, grande parte material ficou boiando nas proximidades. Não houve registro de feridos. A Marinha do Brasil irá investigar o que causou o acidente.

Barco afunda e produtos ficam boiando no Rio Purus pic.twitter.com/1CRXm9GvtE — Portal Em Tempo (@portalemtempo) August 5, 2024

