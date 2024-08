Barezão Delas: Tarumã e Instituto 3B iniciam decisão do Amazonense futebol feminino

Com entrada gratuita, as equipes se enfrentam neste domingo (18) às 16h, na Arena da Amazônia

A Arena da Amazônia recebe, às 16h deste domingo (18), o primeiro jogo da grande final do Campeonato Amazonense de Futebol Feminino, o Barezão Delas 2024. Com entrada gratuita, Tarumã e Instituto 3B começam a decidir quem fica com o título em um confronto de dois jogos.

O EC Tarumã, que garantiu sua vaga na decisão, com uma campanha admirável, busca coroar a temporada com o título estadual. Lideradas por um elenco talentoso, as Lobas querem levar vantagem para o jogo de volta, que também será na Arena da Amazônia, no próximo domingo (25).

Do outro lado, o Instituto 3B, atual tricampeão do Campeonato Amazonense e vice-campeão do Brasileirão Feminino A2, entra na final com a confiança de quem já provou seu valor em competições de alto nível. Com uma equipe experiente e técnica, o 3B busca confirmar o seu status de gigante do futebol feminino amazonense e conquistar mais um título para sua galeria.