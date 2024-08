Contratação de jovem aprendiz cresce e eleva procura por vagas no Brasil

O programa jovem aprendiz tem se consolidado como uma das principais iniciativas para a inserção no mercado de trabalho, oferecendo a oportunidade do primeiro emprego e desenvolvimento profissional.

Em 2024, as contratações e a procura por vagas cresceram em comparação ao ano anterior, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e do Banco Nacional de Empregos (BNE).

Segundo o MTE, entre janeiro e junho de 2024, 58.656 jovens ingressaram no mercado de trabalho por meio da Lei do Jovem Aprendiz (Lei 10.097/00).

Número representa um crescimento de 8,39% em relação ao mesmo período do ano anterior. A quantidade de vínculos ativos manteve-se acima de 614 mil entre maio e junho.

“No contexto do programa Jovem Aprendiz, vínculo ativo significa que o jovem está formalmente contratado, cumprindo suas obrigações e participando de cursos de qualificação profissional, conforme estipulado pela Lei”, explica José Tortato, COO do BNE.

Tortato destaca que o aumento nas contratações demonstra que o mercado de trabalho está se tornando cada vez mais acessível para os jovens em início de carreira.

“O programa oferece, além de experiência profissional, uma oportunidade de qualificação e desenvolvimento. Pode ser o primeiro passo para um futuro promissor”, afirma.

Aumento na busca por vagas

Dados do Banco Nacional de Empregos confirmam esse crescimento, com a abertura de 4.024 vagas para jovem aprendiz em 2024, um aumento de 91,89% em relação a 2023.

Além disso, o número de currículos cadastrados cresceu 51,37%, chegando a 66.581 em 2024.

De acordo com Tortato, esses números refletem o crescente interesse dos jovens em ingressar no mercado de trabalho de maneira segura e formal.

“O programa Jovem Aprendiz garante direitos, o que aumenta a motivação dos jovens e a confiança de que a empresa valoriza seu trabalho”, afirma.

Oportunidades para os jovens

Para os jovens que ainda não conquistaram uma vaga, Tortato oferece três dicas importantes:

Invista na qualificação: participe de cursos gratuitos oferecidos por instituições de ensino e plataformas online. O interesse contínuo em aprendizado é um diferencial importante para o currículo.

Prepare-se para os processos seletivos: candidate-se a vagas em empresas que correspondam ao seu perfil. Pesquise sobre a empresa, avalie sua cultura e valores, e familiarize-se com sua história, produtos e serviços para estar bem preparado para a entrevista.

Amplie sua rede de contatos: participar de eventos, palestras e grupos de discussão relacionados à sua área de interesse é importante tanto para atualizar conhecimentos quanto para expandir conexões profissionais.

