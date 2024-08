Brasileiros gastam cerca de R$ 100 por mês com serviços de streaming de filmes e séries

Em média, o brasileiro já assina duas plataformas de streaming, com despesas de até R$ 100 por mês, como revela pesquisa inédita realizada pela Serasa.

Produzido pelo Instituto Opinion Box, o levantamento permite saber que 63% dos consumidores estão preocupados com os gastos crescentes com serviços de streaming.

E, talvez por isso, 51% admitem compartilhar assinaturas com amigos e familiares a fim de economizar.

“O brasileiro está reduzindo o gasto com TV por assinatura para contratar vários serviços de uma só vez. Porém, com tantas inovações e reajustes dos preços, é necessário traçar estratégias para que os gastos com esse lazer não virem um peso no orçamento familiar”, alerta o especialista em educação financeira da Serasa, Thiago Ramos.