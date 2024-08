Homem é preso por esturprar adolescente no Amazonas

Um homem de 26 anos, foi preso nesta segunda-feira (19), por estuprar uma adolescente de 15 anos. A prisão ocorreu no Centro da cidade do município de Lábrea, interior do Amazonas.

Conforme a delegada Larissa Barreto, da DEP de Lábrea, a vítima trabalhava como babá na casa da irmã do autor quando o crime ocorreu, em junho deste ano. Primeiro ele tentou beija-la a força, mas foi negado pela adolescente, e depois praticou o abuso sexual.

“Em depoimento, ela contou que o indivíduo ainda a xingou quando ela negou os beijos. A vítima disse, também, que estava dormindo quando se deparou com o autor praticando a violência sexual”, disse a delegada.

Segundo a delegada, o exame de conjunção carnal no qual a adolescente foi submetida constatou o estupro de vulnerável. No decorrer das investigações, foi representada pela prisão preventiva do indivíduo e ele foi preso em seu local de trabalho.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.