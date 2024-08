Em Beruri, suspeito é preso por matar a própria amiga por engano

Um homem, 34, foi preso em flagrante, por homicídio doloso contra uma mulher que tinha 29 anos, no municipio de Beruri (a 173 quilômetros de Manaus), no Amazonas . A prisão ocorreu, no domingo (18), na comunidade Lago Jari, no município.

Conforme a delegada Rosane Ferreira, da 80ª DIP, tudo começou com um desentendimento entre o autor, que é professor em uma escola municipal, e o irmão da vítima, que é dono de um bar.

Além de ser irmã da outra parte envolvida, a vítima também era amiga do autor e de sua esposa.

“A vítima presenciou a situação, que ocorreu no bar, e procurou o indivíduo em sua residência, para tentar apaziguar a desavença. Acontece que o autor havia se armado com uma espingarda usada para caça, com intenção de se defender caso o dono do bar o procurasse, e quando a mulher bateu à porta, ele achou que fosse o homem e, nervoso, atirou contra a vítima com a porta fechada”, falou a delegada.

Local do crime. (Foto: Divulgação/PC-AM)

Segundo a delegada, a mulher foi atingida no rosto com um disparo de arma de fogo e teve morte instantânea. O crime ocorreu na mesma comunidade onde o indivíduo foi preso em flagrante, horas após o ocorrido.

Arma apreendida. (Foto: Divulgação/PC-AM)

Procedimentos

O homem responderá por homicídio doloso e ficará à disposição da Justiça.