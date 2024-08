Homem é preso por abusar de adolescente portadora de necessidades especiais no AM

Um homem, 28, foi preso por estupro de vulnerável contra uma adolescente, 12, portadora de necessidades especiais intelectuais, no municipio de Careiro (a 88 quilômetros de Manaus), no Amazonas.

Conforme o delegado David Jordão, titular da 34ª DIP, o crime ocorreu no dia 8 de julho deste ano.

As investigações iniciaram após a equipe policial receber denúncia anônima e informações da Defensoria Pública sobre vídeos de um circuito de câmeras de segurança, que registraram o homem seguindo a vítima até os fundos de uma residência vazia, onde ele praticou o delito.

“A vítima é conhecida na comunidade, por sua condição especial. Os vídeos do momento do crime começaram a circular em redes sociais e chocaram a população do município. Imediatamente, iniciamos as investigações e a equipe policial obteve informações de que o indivíduo teria fugido para Manaus”, falou o delgado.