Nova via deve alterar rota de veículos pesados na Zona Sul de Manaus

O governador Wilson Lima acompanhou, nesta segunda-feira (19), a fase final de obras da ligação viária construída entre as avenidas Silves e Maués, na Zona Sul de Manaus. Entre os benefícios, a via trará mais fluidez no tráfego de veículos pesados do Distrito Industrial ao Centro da capital, na área da Manaus Moderna, sendo integrada a mais de 40 quilômetros de intervenções viárias executadas pela atual gestão.

“Essa obra faz parte da maior intervenção viária da cidade e vai melhorar muito a questão da mobilidade, sobretudo para aumentar a velocidade dos ônibus do transporte coletivo, tirar de circulação as carretas que circulam por dentro da cidade, na General Rodrigo Otávio, pelo V8. Tudo isso vai dar mais tranquilidade e mais segurança para quem trafega nessas avenidas movimentadas”, explicou o governador Wilson Lima.

Governador do Amazonas, Wilson Lima acompanhou reta final das obras. Foto: Divulgação/Secom

A obra fica localizada entre os bairros Betânia e São Lázaro. Por meio da ligação viária, será possível interligar a zona sul a vias de grande fluxo, como o Rodoanel Metropolitano de Manaus, o “Rapidão”, e às adequações do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamin+) nas comunidades da Sharp e Manaus 2000.

Ainda segundo o governador Wilson Lima, dois terrenos remanescentes na área serão colocados à disposição do programa Minha Casa Minha Vida, no contexto do Amazonas Meu Lar, para construção de 400 unidades habitacionais.

Obra

De acordo com a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), responsável pela obra, a previsão de conclusão dos trabalhos na ligação viária e até o final deste ano. Os investimentos são na ordem de R$ 103 milhões.

A obra recebeu toda a parte de macrodrenagem e está na fase de pavimentação da via com extensão de um quilômetro, implantação de calçadas, passeios públicos, acessibilidade, paisagismo e pontos de ônibus.