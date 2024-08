Bombeiros combateram 362 focos de incêndios em Humaitá e Apuí nos últimos sete dias

Militares estão atuando desde o mês de junho na intensificação do combate aos incêndios no sul do Amazonas

Entre os dias 12 e 18 de agosto, as equipes da Operação Aceiro 2024 atuaram intensamente no combate a 362 focos de incêndio nos municípios de Humaitá e Apuí, localizados a 590 e 453 quilômetros da capital, respectivamente.

Leia também: Bombeiros combatem incêndio em vegetação nas perto do aeroporto de Lábrea

Estas cidades, situadas no sul do Amazonas, também conhecido como Arco do Fogo, têm recebido um esforço concentrado do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) desde junho, com o aumento do número de militares e viaturas para apoiar as operações.

O coronel Alexandre Freitas, comandante-geral do CBMAM, destacou que desde junho as equipes estão intensificando suas ações na região sul do estado.

“Estamos realizando um trabalho árduo com o apoio do Governo do Amazonas. Nossa tropa está em campo nos municípios do Arco do Fogo, enfrentando incêndios provocados por ações humanas. Pedimos a colaboração da população para evitar a propagação desses incêndios”, afirmou o coronel.

Segundo dados da Sala de Situação do Corpo de Bombeiros, de 12 a 18 de agosto, foram combatidos 197 focos de incêndio em Humaitá e 165 em Apuí.

Investimentos no operacional

O coronel Freitas também ressaltou que os investimentos do Governo do Amazonas na renovação da frota de viaturas e equipamentos têm sido cruciais para o combate aos incêndios durante a severa estiagem deste ano.

“Houve um investimento significativo do Governo do Estado, com a aquisição de várias viaturas novas para a população. A frota renovada garante a eficiência das operações. Este investimento faz parte de uma estratégia maior que inclui o aumento do efetivo e a construção de novas bases no interior”, concluiu o coronel Alexandre Freitas.