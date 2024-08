‘Piratas’ do rio sequestram lancha com 20 passageiros

Caso ocorreu no Pará

A lancha Expresso Fonseca, que saiu com 20 passageiros de Gurupá, no nordeste do Pará, em direção à Porto de Moz, desapareceu na segunda-feira (19). A suspeita é de que a embarcação tenha sido sequestrada por piratas que atuam na região.

A lancha deveria chegar ao município de Porto de Moz dentro de duas horas, mas, até a manhã desta terça-feira (20), a embarcação não havia sido encontrada. Há informações de que o barco está na região do Rio Amazonas, no Amapá.

Nas redes sociais, o prefeito de Porto de Moz, Berg Campos (PTB), afirmou que assaltantes estavam dentro da embarcação e já tinham sido identificados.

“As polícias do Pará e do Amapá estão trabalhando em conjunto para salvar os passageiros e prender os assaltantes, que já foram identificados”, disse o prefeito.

A Capitania dos Portos do Amapá afirmou que tem apoiado as autoridades que investigam o caso e confirmou que a lancha está inscrita e em situação regular junto ao órgão.

Na noite de ontem, familiares dos passageiros e moradores de Porto de Moz realizaram uma vigília no porto da cidade, orando para que a lancha seja encontrada.

*Com informações do SBT News