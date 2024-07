Piratas rendem seguranças e tripulação durante assalto a embarcação no Amazonas; VÍDEOS

Os piratas atacaram duas embarcações nas proximidades de Jutaí, interior do Amazonas

Um grupo de piratas atacaram duas embarcações que fazem transporte fluvial de petróleo, no Rio Solimões, nas proximidades de Jutaí, interior do Amazonas, neste sábado (13). Ambas embarcações tem segurança armada.

Na primeira embarcação, os piratas que estavam em uma voadeira trocaram tiros entre eles e os assaltantes desistiram da abordadem. Ninguém ficou ferido.

Em seguida, foram para outra embarcação que estava fazendo a viagem mais abaixo. Nessa segunda tentativa, eles conseguiram render os seguranças e tripulação, colocando-os em um dos camarores da embarcação.

Os tripulantes ainda enviaram áudios pedindo ajuda. ”Gente, socorro. Estamos sendo assaltado aqui agora. O segurança já foi rendido. Nós estamos dentro do camarote trancados”, disse. Um outro diz, ”pelo amor de Deus, estamos sendo assaltado os caras estão aqui dentro do barco. Pelo amor de Deus, faz algo por nós aí”.

Segundo informações, os piratas chegaram a agredir a tripulação e os vigilantes. Veja no vídeo abaixo

Os piratas levaram motor, bote e pertences pessoais da tripulação. Ambas as embarcações vinham do Peru e tinham como destino Manaus.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial no Estado do Amazonas (Sindarma) lamentou mais estas ocorrências registradas nos rios do Amazonas.

”Nos últimos anos, as empresas transportadoras tem investido recursos próprios na contratação de escoltas armadas, em treinamento e na aquisição de equipamentos para evitar as abordagens, que tiveram redução significativa desde então, apesar das ameaças e tentativas diárias.

O Sindarma reforça ainda, que segue em plena cooperação com os órgãos públicos de segurança para evitar a atuação das quadrilhas. No entanto, aguardamos uma reposta a altura destas tentativas e com a rapidez necessária para evitar novos ataques”.

