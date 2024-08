Jovem é encontrada morta com marcas de facadas no bairro Jorge Teixeira

Um mulher identificada como Sabrina Lima dos Santos, de 19 anos, foi morta a facadas em uma casa, nesta terça-feira (20), na rua Papucaia, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, um homem teria invadido a casa e desferiu várias facadas na vítima. Sabrina morava no local junto com a irmã e com a mãe. No momento do crime, a mãe estaria no trabalho e a irmã na escola

Após o crime, vizinhos acionaram a polícia para atender a ocorrência no local.

O Instituto Médico Legal (IML), foi acionado para fazer a remoção do corpo.