Homem é preso após estuprar meninas no interior do AM

Os crimes aconteceram em duas comunidades rurais de Nova Olinda do Norte

Rogério Castro Pereira, de 27 anos, foi preso na segunda-feira (19), por estupro de uma criança de 9 anos e uma adolescente de 12 anos, no município de Nova Olinda do Norte, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Everaldo Carneiro, da 47ª DIP, as investigações começaram após os policiais serem informados pelo Conselho Tutelar sobre o crime envolvendo a adolescente de 12 anos, que estava sendo violentada pelo homem na comunidade rural São Pedro.

“A vítima relatou que o sispeito morou em sua casa durante um ano e, quando seus pais saíam, ele aproveitava que ficavam a sós para cometer os abusos. O homem também a ameaçava, dizendo que faria mal à sua família se ela contasse para alguém”, explicou o delegado.

Segundo a autoridade policial, quando a família da vítima ia ser ouvida, o suspeito fugiu para a comunidade Nova Canaã, onde passou a trabalhar como motorista de uma lancha da igreja e voltou a cometer o crime, desta vez contra uma criança de 9 anos.

“Em uma certa ocasião, um grupo de pessoas da igreja foi para uma comunidade distante, e após o término do culto, ele quis dormir na casa da família da vítima, alegando que já era tarde. Durante a madrugada, ele invadiu o quarto da criança e a estuprou. A menina gritou, a mãe foi até o quarto, mas ele havia fugido novamente”, informou Everaldo Carneiro.

Com base nos elementos colhidos no decorrer das investigações, foi representada à Justiça pela prisão preventiva do homem, e a ordem judicial foi decretada.

O suspeito foi preso no porto da Comunidade Curupira em Nova Olinda do Norte, ele foi conduzido para audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria