Amazonas terá três representantes nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024

No próximo dia 28 de agosto, começam os Jogos Paralímpicos de Paris 2024, e o Amazonas terá três atletas do paradesporto representando o estado na capital francesa.

O evento internacional, que vai até o dia 8 de setembro, reunirá os melhores esportistas com deficiência do mundo. Esta edição dos Jogos contará com a maior quantidade de atletas brasileiros: 280 no total.

Judoca Elielton Lira de Oliveira, de 28 anos, competirá na categoria até 60 kg Foto: Divulgação

O judoca Elielton Lira de Oliveira, de 28 anos, competirá na categoria até 60 kg na classe J1 (a ser pesquisada para melhor compreensão).

Nascido em Manaus, o atleta perdeu a visão aos 12 anos em um acidente com arma de fogo. Praticando a arte marcial há 10 anos, Elielton já conquistou duas medalhas de prata em Jogos Parapan-Americanos, em Santiago (2023) e no Canadá (2022).

Também nascida na capital amazonense, a atleta do voleibol sentado Laiana Rodrigues Batista, de 42 anos, teve sua trajetória no voleibol convencional interrompida aos 18 anos, quando uma dengue hemorrágica e a síndrome autoimune de Guillain-Barré a deixaram com as pernas paralisadas e o pé direito caído.

Nascida em Manaus, a atleta do voleibol sentado Laiana Rodrigues Batista vai representar o Brasil Foto: Divulgação

Aos 33 anos, Laiana se reencontrou com o voleibol através do paradesporto, conquistando grandes triunfos em sua carreira, como as medalhas de bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio (2020) e do Rio (2016), além de duas pratas nos Jogos Parapan-Americanos em Lima (2019) e Toronto (2015).

A última representante do Estado é a halterofilista Maria de Fátima Costa de Castro, de 30 anos, que compete na categoria 67 kg. Natural de Tefé, no interior do Amazonas, Maria nasceu com uma má-formação congênita nas pernas e, desde 2019, pratica o halterofilismo.

Atleta de halterofilista Maria de Fátima Costa de Castro Foto: Divulgação

Entre suas principais conquistas estão um bronze nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023, uma prata na equipe feminina no Mundial de Dubai 2023 e um bronze na Copa do Mundo de Dubai em 2022. No programa do Ministério do Esporte, Maria é contemplada na categoria Internacional.

Ao todo, 4.400 atletas irão competir em 22 modalidades esportivas durante os 11 dias de Jogos. Nas Paralimpíadas, participam atletas com deficiências motoras, amputados, cegos, além de pessoas que sofreram paralisia cerebral ou possuem alguma deficiência intelectual.

A competição é considerada o terceiro maior evento esportivo do mundo em termos de venda de ingressos, ficando atrás somente dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo da FIFA.

