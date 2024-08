Trio é preso por execução de motorista dentro de carro em Manaus; VÍDEO

O crime aconteceu no dia 18 de julho deste ano. A vítima foi atacada enquanto dirigia.

Três pessoas identificadas como Eva, Edivany e Gutemberg foram presas em São Paulo pelo envolvimento na execução do motorista Antônio Alex Rodrigues, de 30 anos. O crime ocorreu em 18 de julho deste ano, na avenida Governador José Lindoso, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

A operação foi realizada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), com apoio da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter de São Paulo e Polícia Federal.

Um vídeo divulgado nas redes sociais registrou o momento do crime. Nas imagens, é possível ver o motorista dirigindo pela via quando uma motocicleta com dois homens se aproxima. O passageiro da moto então realiza vários disparos contra o motorista.

Antônio foi atingido por pelo menos 14 tiros.