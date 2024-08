Menina de 9 anos era estuprada por dois irmãos mais velhos em Manaus

Dois irmãos, de 16 e 18 anos, foram apreendidos nesta quarta-feira (21), em Manaus, por estuprarem a própria irmã, que tinha 9 anos na época dos abusos, ocorridos em 2020.

Leia também: Homem é preso após estuprar meninas no interior do AM

De acordo com a delegada Joyce Coelho, da Deaai, a denúncia foi feita pelo Conselho Tutelar, que foi acionado pela escola da vítima após ela relatar os abusos à pedagoga. Os abusos cessaram somente quando a vítima passou a viver em um abrigo devido à negligência materna.

A delegada informou que os irmãos foram notificados pela Deaai quatro vezes para comparecerem à delegacia, mas não compareceram. Eles foram apreendidos durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão no bairro Presidente Vargas, na zona sul de Manaus.

Os irmãos responderão por ato infracional equivalente ao crime de estupro de vulnerável e estão à disposição do Juizado Infracional.