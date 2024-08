VÍDEO: colisão entre carretas causa congestionamento em avenida de Manaus

Vídeo compartilhado nas redes sociais mostra que uma das carretas acabou subindo no canteiro central da avenida

Duas carretas colidiram na manhã desta quarta-feira (21) na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. Não há informações sobre vítimas.

Leia também: Militar do Exército morre após moto derrapar em avenida de Manaus; VÍDEO

O acidente, que pode ser visto em um vídeo circulando nas redes sociais, resultou em uma das carretas subindo no canteiro central da via. A cabine de um dos veículos também foi destruída no impacto.

A colisão provocou um congestionamento significativo na avenida, afetando o trânsito até que os veículos fossem removidos do local.